Сомнолог: смартфоны и искусственный свет – главные причины беспокойного сна

Как справиться с бессонницей, и отчего возникает чувство усталости после сна, в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказал сомнолог Адриан Лупушор.

Для нормального функционирования организма каждому человеку необходим здоровый сон. Однако в современном мире из-за многих факторов большинство людей испытывают проблемы со сном. Кто-то не может уснуть до поздней ночи, кто-то жалуется на поверхностный сон, а кого-то и вовсе мучает хроническая бессонница.

О том, что является причинами плохого сна, в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал сомнолог Адриан Лупушор.

"В первую очередь — это искусственный свет, который очень сильно нарушает наш циркадный ритм. Пока не было искусственного света у человека был очень точный циркадный ритм, он засыпал, когда на улице темнело и просыпался, когда становилось светло", — отметил собеседник.

По словам сомнолога, главными врагами здорового сна являются телевизоры и смартфоны.

"После 6-7 часов стоит избегать искусственного света. Сюда можно отнести и экраны смартфонов и телевизоров, так как они излучают синий свет, напоминающий дневной свет. У нас есть гормон сна — мелатонин, который вырабатывается вечером, когда на улице начинает темнеть. Его пик в 11-12 часов ночи. Все знают, что если засыпать до 12 часов, то это происходит очень легко, а после уже становится трудно из-за того, что количество мелатонина уменьшается. Его выработка напрямую связано со светом. Соответственно, если мы вечером пришли и смотрим телевизор, то гормона сна вырабатывается меньше", — подчеркнул Адриан Лупушор.

Собеседник также дал рекомендации, как улучшить качество сна.

"Для, того, чтобы улучшить сон, нужно отказаться вечером от просмотра телевизора или смартфона. Вечер должен быть спокойным. Кроме того, если каждую ночь засыпать в одно и то же время, то делать это станет намного проще. Также хорошему сну поспособствует прочтение книги перед сном", — резюмировал эксперт.