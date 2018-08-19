18:31 19 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR18.91
  • USD16.64
  • RUB0.25
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Снежана Зачепа
© Sputnik /

Зачепа: в этих странах больше всего любят молдавское вино

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
61 0 0

Эксперт в области виноделия Снежана Зачепа рассказала в эфире программы "Утро на Sputnik’e" о том, в каких странах предпочитают молдавское вино.

В 2017 году объем экспорта молдавских вин увеличился на 5,5%, достигнув 14 млн. декалитров. Таким образом, доходы от экспорта выросли на 16%. Таковы данные Национального бюро винограда и вина.

Больше всего молдавское вино любят в странах СНГ, а также в Китае. Об этом рассказала в эфире программы "Утро на Sputnik'e" эксперт в области виноделия Снежана Зачепа.

"Мы всегда остаемся патриотами, поэтому, конечно же, молдавское вино больше всего любят у нас в Молдове. Кроме этого, в бывших советских странах очень уважают и любят наше вино. И конечно же, это китайский рынок, они хорошо приняли нашу продукцию", — отметила эксперт.

По словам собеседницы, молдавское вино за границей стоит примерно в три раза дороже, чем на местном рынке.

"Стоимость молдавского вина за рубежом минимум в три раза дороже, чем у нас. Если у нас бутылка вина стоит 100 леев, то заграницей она будет стоить 300. Это высококачественное вино. У нас тоже можно найти продукт и за 1 евро. У каждого производителя есть продукт как эконом-класса, так и люксовый", — подчеркнула Снежана Зачепа.

По ее словам, в соотношении со средней зарплатой в Молдове, вино для местных жителей является дорогим продуктом.

"Для нашей страны у нас высокие цены на вино, тут я согласна. Для наших зарплат это дорогой продукт. Именно поэтому тут выигрывают такие напитки как пиво или водка, а вино остается люксовым продуктом"

По теме

Овощи, фрукты и вино: какую нишу занимает Молдова на российском рынке
Зачепа: расскажу, как выбрать в ресторане хорошее недорогое вино
Пить или копить: почему инвестиции в вино дают рекордный доход
Теги:
винный экспорт, вино в бутылках, винодельческая продукция, Снежана Зачепа, Молдова, Общество


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Военный с биноклем, иллюстративное фото
    Улетела навсегда

    Силы обороны Эстонии прекратили поиски выпущенной истребителем НАТО ракеты класса "воздух-воздух".

  • Архивное фото снежного барса в реабилитационного центре для диких животных
    Священное животное

    Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.

  • Две женщины на улице. архивное фото
    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

  • Успенский собор и колокольня Рязанского кремля
    Братские отношения

    Во время форума древних городов посол Узбекистана в России предложил Рязани стать побратимом Бухары.

  • Miyagi & Эндшпиль, Харизма
    Рекордная "Харизма"

    Документальный фильм об истории успеха рэп-исполнителей из Владикавказа набрал более 1,3 миллиона просмотров за два дня.

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Работа российского фотографа Платона Юрича
Мир сновидений в фотографиях Platon Yurich
Путин на свадьбе главы МИД Австрии Кнайсль
Видео, как Путин побывал на свадьбе главы МИД Австрии - полная версия
Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO)
История расширения НАТО: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться