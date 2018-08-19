Зачепа: в этих странах больше всего любят молдавское вино

Эксперт в области виноделия Снежана Зачепа рассказала в эфире программы "Утро на Sputnik’e" о том, в каких странах предпочитают молдавское вино.

В 2017 году объем экспорта молдавских вин увеличился на 5,5%, достигнув 14 млн. декалитров. Таким образом, доходы от экспорта выросли на 16%. Таковы данные Национального бюро винограда и вина.

Больше всего молдавское вино любят в странах СНГ, а также в Китае. Об этом рассказала в эфире программы "Утро на Sputnik'e" эксперт в области виноделия Снежана Зачепа.

"Мы всегда остаемся патриотами, поэтому, конечно же, молдавское вино больше всего любят у нас в Молдове. Кроме этого, в бывших советских странах очень уважают и любят наше вино. И конечно же, это китайский рынок, они хорошо приняли нашу продукцию", — отметила эксперт.

По словам собеседницы, молдавское вино за границей стоит примерно в три раза дороже, чем на местном рынке.

"Стоимость молдавского вина за рубежом минимум в три раза дороже, чем у нас. Если у нас бутылка вина стоит 100 леев, то заграницей она будет стоить 300. Это высококачественное вино. У нас тоже можно найти продукт и за 1 евро. У каждого производителя есть продукт как эконом-класса, так и люксовый", — подчеркнула Снежана Зачепа.

По ее словам, в соотношении со средней зарплатой в Молдове, вино для местных жителей является дорогим продуктом.

"Для нашей страны у нас высокие цены на вино, тут я согласна. Для наших зарплат это дорогой продукт. Именно поэтому тут выигрывают такие напитки как пиво или водка, а вино остается люксовым продуктом"