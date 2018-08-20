Географ: из Молдовы в Россию выехало до полумиллиона человек

По словам специалиста, Россия является самой популярной страной для молдавских мигрантов. Там остается значительное число наших соотечественников, несмотря на то, что некоторые решили вернуться на Родину.
"Количество наших сограждан, проживающих в Российской Федерации, существенно. В России в настоящее время проживают порядка 478 тысяч выходцев из Молдовы", — отметил Дорин Лозовану в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.
Ученый подчеркнул, что эта цифра учитывает весьма обширный период миграции. Ведь в РСФР уезжали в советский период и даже во время царской России. Однако поистине массовый характер эмиграция приобрела в период независимости Молдовы.
"Был в начале независимости какой-то отток молдаван оттуда — военных из армии или ученых, которые из патриотических соображений возвращались в Молдову. Но это очень быстро исчерпало себя, энтузиазм закончился, и потом началась массовая трудовая миграция", — добавил Лозовану.
Сейчас, по словам собеседника, начался новый этап эмиграции в Россию, которая активно проводит политику по переселению.