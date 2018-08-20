Тофилат: откроют ли в Бельцах аэропорт для бюджетных перелетов

Не все знают, что в Бельцах, или как их называют "северной столице" Молдовы когда-то действовали целых два аэропорта. После распада СССР они деградировали и в настоящий момент практически не функционируют по назначению. Вместе с тем, во многих европейских городах и столицах существует практика — аэропорты для бюджетных авиарейсов, а именно они интересней всего нашим гражданам, находятся в некотором отдалении от столицы. Подобный план существовал и у нас, об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал бывший государственный секретарь министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Олег Тофилат.

"Нужен особый план, для обоснования финансовой привлекательности этого проекта, базовый документ, который обозначает примерную сумму инвестиций, и примерный минимум пассажиров и полетов. Чтобы понять, стоит ли вкладывать деньги в эту идею. Второе — как именно будут осуществлены вложения. Будет ли это концессия, будут ли это государственные инвестиции с поддержкой международных партнеров или, может, быть стоит его приватизировать", — сказал эксперт.

Тофилат уверен, что при наличии желания, проект превращения аэропорта в Бельцах в аэропорт для лоукостеров вполне достижим и финансово выгоден.

"Из тех средств, которые ежегодно накапливаются органом гражданской авиации реально выделить 10-15 миллионов на изучение вопроса аэропорта в Бельцах, чтобы четко понять, имеет ли он перспективы. Уверен, что имеет — с момента, как там наберется тысяч 200 пассажиров, а это всего лишь три ежедневных рейса. Для сравнения — из Кишинева в Москву сейчас ежедневно 10-12 рейсов. Но сейчас, увы, орган гражданской авиации занимается дронами", — с горечью резюмировал собеседник.