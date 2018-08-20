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Анна Глазова
© Sputnik / Vladimir Trefilov

Политолог: военный бюджет США установил новый мировой рекорд

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Эксперт Российского института стратегических исследований Анна Глазова прокомментировала объем военного бюджета США на 2019 год.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, который предусматривает увеличение финансирования до 716 миллиардов долларов. Такой объем финансирования стал крупнейшим в истории современной Америки: она потратит на военные расходы больше, чем следующие за ней восемь вместе взятых стран в мировом рейтинге военных расходов.

Эксперт РИСИ Анна Глазова утверждает, что в настоящий момент сложилась ситуация, когда военное доминирование США обосновывается в первую очередь интересами крупных военных корпораций.

"На войны в Афганистане и Ираке правительство США потратило более 1,8 триллиона долларов. Фактически основная цель таких войн — обогащение военно-промышленного комплекса и частных оборонных предприятий. США имеют военные базы в 170 странах мира. Эти базы представляют собой мини-города со своими бассейнами и магазинами, и расходы на них составляют астрономическую сумму", — сказала эксперт.

Вместе с тем политолог утверждает, что погоня за тотальным и глобальным доминированием может серьезно "подкосить" экономику США.

"Помимо всего остального, связка правительства США с крупными военными корпорациями кроме жажды обогащения скреплена обоюдным стремлением ко всеобщему глобальному доминированию. Тем не менее, в условиях, когда Вашингтон сталкивается с целым рядом финансовых вызовов, огромные оборонные расходы могут оказать негативное воздействие на экономику своей страны", — резюмировала Глазова.

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Теги:
военные базы, США, бюджет, Вашингтон, США


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