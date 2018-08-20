Политолог: военный бюджет США установил новый мировой рекорд

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, который предусматривает увеличение финансирования до 716 миллиардов долларов. Такой объем финансирования стал крупнейшим в истории современной Америки: она потратит на военные расходы больше, чем следующие за ней восемь вместе взятых стран в мировом рейтинге военных расходов.

Эксперт РИСИ Анна Глазова утверждает, что в настоящий момент сложилась ситуация, когда военное доминирование США обосновывается в первую очередь интересами крупных военных корпораций.

"На войны в Афганистане и Ираке правительство США потратило более 1,8 триллиона долларов. Фактически основная цель таких войн — обогащение военно-промышленного комплекса и частных оборонных предприятий. США имеют военные базы в 170 странах мира. Эти базы представляют собой мини-города со своими бассейнами и магазинами, и расходы на них составляют астрономическую сумму", — сказала эксперт.

Вместе с тем политолог утверждает, что погоня за тотальным и глобальным доминированием может серьезно "подкосить" экономику США.

"Помимо всего остального, связка правительства США с крупными военными корпорациями кроме жажды обогащения скреплена обоюдным стремлением ко всеобщему глобальному доминированию. Тем не менее, в условиях, когда Вашингтон сталкивается с целым рядом финансовых вызовов, огромные оборонные расходы могут оказать негативное воздействие на экономику своей страны", — резюмировала Глазова.