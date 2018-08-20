Ковалев: все-таки в Америке есть трезвомыслящие люди

В США есть люди, которые понимают, что истерия вокруг России и, в частности, антироссийские санкции ни к чему так и не привели, уверен политический аналитик Игорь Ковалев.

Ранее член американского конгресса Томас Масси призвал прекратить истерию вокруг России и покончить с военной риторикой. Об этом политик написал в колонке для RealClear Politics.

Конгрессмен отметил, что одержимость Россией подрывает американские ценности и мешает созданию продуктивных отношений между странами.

По его словам, СМИ, "потерявшие связь с реальностью", политики и бюрократы заставляют американцев верить в продолжение холодной войны и убеждают их в том, что вести диалог с россиянами — это преступление. Кроме того, Масси добавил, что его соотечественников "заставляют" бояться каждого россиянина в США.

"Предполагаемый "обширный российский заговор", навязываемый демократами и средствами массовой информации после избрания президента Трампа, просто не беспокоит нормальных американцев", — подчеркнул Масси, которого цитирует РИА Новости.

Призыв американского конгрессмена прекратить истерию вокруг России прокомментировал в эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

По его словам, последняя волна санкционного давления на Россию и та истерия, о которой говорит конгрессмен, в большей степени связаны с внутриполитическими событиями, а именно, с промежуточными выборами в Конгресс США.

"В Америке развернулась рьяная внутрипартийная борьба между сторонниками Трампа, то есть сторонниками смены политических элит и прихода новых политиков и старой политической элиты. Причем здесь объединись демократы и республиканцы, выступающие совместным фронтом", — отметил политолог.

Ковалев добавил, что некоторые представители политических элит США осознают, что политика санкций Америке ничего не принесла, кроме проблем, которые могут умножиться, если Россия ответит.

"Все-таки в Америке есть трезвомыслящие люди, понимающие, что особых результатов санкционное давление, которое идет более трех лет, не дало, что, скорее это приводит только к ухудшению международной обстановки и ухудшению отношений между США и Россией. А в этих условиях новый виток санкционной борьбы грозит серьезными последствиями для американцев", — подчеркнул собеседник радио Sputnik.