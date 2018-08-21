Политолог: почему Молдова - не Грузия

Политический аналитик Корнелиу Чуря рассказал о том, чем похожи Молдова и Грузия, и чем отличаются друг от друга, а также, действительно ли в Грузии произошли серьезные демократические и экономические преобразования.

Грузия и Молдова схожи народным оптимизмом, кухней, отношением к музыке и танцам, и даже кинематографическим видением мира. Но в последние годы все чаще можно услышать мнение, что Грузия является некой "продвинутой" в сравнении с Молдовой страной, которая, в отличие от нас проводит реальные проевропейские реформы. Так ли это — Sputnik Молдова попытался выяснить у политолога Корнелиу Чуря.

"Саакашвили в своих выступлениях, когда касался нашего региона, всегда критиковал Молдову. И мне всегда хочется ответить взаимностью. Я часто бываю в Грузии, и она мне нравится. Там, действительно, произошли большие изменения. В материальном плане. То, что удалось сделать в туристической отрасли, действительно, впечатляет, и все это сделано за счет привлеченных денег, а не внутренних ресурсов. Это — результат обширной пиар-кампании, которая удалась Саакашвили", — сказал Чуря.

Собеседник утверждает, что некоторые социально-экономические проблемы в Молдове решены лучше, чем в Грузии.

"Однако в Грузии, в отличие от Молдовы, разница уровней жизни выше, разрыв между бедными и богатыми больше, там не решена проблема бедности, и она стоит намного жестче, чем в нашей стране", — отметил эксперт.

Вместе с тем Чуря сообщил, что политические режимы в Грузии и Молдове в настоящий момент удивительно схожи.

"Совершенно непонятно, как Грузию поднимали в рейтингах демократии, потому что в конце концов все признали, что Саакашвили являлся авторитарным лидером. В Молдове также не все хорошо с демократией, но ставить нам в пример Грузию — это непорядочно и неправильно. Сейчас там другой режим, и он, как и в Молдове, использует определенные авторитарные инструменты при демократическом фасаде. Демократия, где сильный лидер насаждает свою политику. Поэтому не думаю, что Молдова серьезно от Грузии отстает", — резюмировал политолог.