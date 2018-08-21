Политолог: американцы разочарованы политикой санкций против России

По мнению политолога Андрея Манойло, результаты соцопроса, показавшие, что около 60% американцев выступают за сближение с Россией, доказывают разочарованность рядовых жителей США политикой антироссийских санкций, которую продвигают политические элиты.

О том, что американцы предпочитают дипломатию санкциям в отношениях с Россией, свидетельствуют данные опроса общественного мнения компании Gallup, которые приводит агентство РИА Новости

Поставленные перед необходимостью выбрать один из вариантов американцы считают, что важнее улучшать отношения между двумя странами (58%), а не предпринимать дипломатические и экономические шаги против России (36%).

В опросе, который проводился 1-12 августа, участвовали 1,02 тысячи совершеннолетних граждан США во всех 50 штатах и округе Колумбия.

Комментируя результаты исследования, доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло отметил, что очень многие американские граждане считают санкции неэффективным инструментом воздействия на другие страны и на их лидеров.

"Санкции — это прямой инструмент давления, принуждения тех или иных стран и их лидеров. И в этом отношении санкции представляют собой предельно грубый инструмент. А применение грубой силы далеко не всегда дает результат, который будет сохраняться на протяжении длительного времени", — сказал собеседник в эфире радио Sputnik.

По его словам, американцы увидели, что санкции в отношении России не приводят к тем результатам, на которые рассчитывалось изначально. Они, хотя и нанесли удары по российской экономике, но не привели к расшатыванию ее политической системы и организации массовых протестов.

"В этом отношении у американского общества есть усталость от своих политиков, которые придерживаются политики санкций по отношению к России. Они считают, что раз это инструмент неэффективный, по крайней мере он не дает в ближайшей перспективе качественных результатов, то надо менять грубые инструменты на более тонкие, то есть, на дипломатию. Следовательно, очень многие рядовые граждане и политики, которые внимательно прислушиваются к мнению своего электората, все громче заявляют, что если эта мера неэффективна, то ее надо менять", — заключил Манойло.