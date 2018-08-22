Твердохлеб: мы бесплатно оказываем юридические услуги молдаванам в России

Руководитель молодежного союза при Федеральной национально-культурной автономии молдаван России рассказала о том, как гражданам Молдовы можно решить множество проблем в РФ.

В Российской федерации в качестве трудовых мигрантов находится, по разным данным, до полумиллиона граждан Молдовы. И, разумеется, некоторые, или даже многие из них нуждаются в юридических консультациях для узаконивания собственного статуса, получения вида на жительства или гражданства России.

Федеральная национально-культурная автономия молдаван России оказывает бесплатные юридические услуги нашим согражданам, говорит руководитель молодежного союза этой организации Елена Твердохлеб.

"Хочу отметить, что наша организация оказывает бесплатную консультацию и юридическую помощь. Мы консультируем и объясняем пути решения проблем. И не только связанных с легализацией — проблем на самом деле очень много. Бывают и проблемы с законом. Председатель организации, она в том числе и адвокат, оказывает бесплатную помощь", — сказала Твердохлеб.

Помимо этого, говорит Твердохлеб, качественные консультации можно получить в посольстве республики Молдова в Москве.

"Кроме этого мы очень тесно сотрудничаем с посольством. Нам оказывает огромную помощь посол Молдовы в России, и наши граждане также получают детальную информацию в посольстве. В дальнейшем соблюдение закона, выезд-въезд, оформление регистрации и прочее зависит только от них. А у нас в офисе в любой момент молдаване могут прийти и получить нужную информацию", — разъяснила собеседница.

Сайт Федеральной национально-культурной автономии молдаван России — fnkamd.ru