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Олег Чернозуб
© Photo : из личного архива Олега Чернозуба

Эксперт: стоит ли мигрантам уезжать из России в связи с удешевлением рубля

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Ведущий эксперт Департамента исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Олег Чернозуб рассказал о том, уменьшится ли в РФ число трудовых мигрантов из-за последних политических и экономических событий.

Отразятся ли антироссийские санкции и удешевление курса российской национальной валюты на количестве иностранных трудовых мигрантов на территории РФ? Ведущий эксперт Департамента исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Олег Чернозуб сообщил Sputnik Армения, что сами граждане России в настоящий момент доверяют национальной валюте и хранят сбережения в ней.

Курс валют
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В контексте событий, когда мы наблюдаем некоторое ослабление рубля и некоторое ухудшение экономической ситуации, наши граждане начинают формировать резерв не в крупе и соли, а в деньгах — преимущественно в рублях. У граждан есть уверенность в долгосрочную уверенность национальной валюты. Люди понимают, что некоторое укрепление доллара связано не только с проблемами России, а связано с общей тенденцией укрепления национальной валюты США", — сказал эксперт.

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Аналитик уверен, что курс рубля стабилизируется и вернется к привычным показателям, а российскую экономику ждет стабильное развитие.

"Приятно зарабатывать в России рубли, которые меняются на доллары, но, когда трудовой мигрант вырабатывает свое решение — стоит ли ему менять страну приложения своих трудовых ресурсов, он должен принять во внимание и ситуацию валютных курсов там. К тому же неизвестно, найдет ли трудовой мигрант там работу. Кроме того — вопрос в огромной степени не в том, какой обменный курс сложился сейчас, а вопрос в тех ожиданиях, которые люди имеют в отношении его динамики. Думаю, курс вернется к своим прежним показателям", — резюмировал Чернозуб.

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Теги:
молдавские мигранты, гастарбайтеры, Россия, Российская Федерация, Россия


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