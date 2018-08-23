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Олег Тофилат
© Sputnik / Osmatesco

Эксперт: опасно ли летать на старых самолетах

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Бывший государственный секретарь министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Олег Тофилат рассказал о том, велик ли риск авиакатастрофы при полетах на самолетах старше 20 лет.

Существует устойчивый миф, что в Молдове и других странах, не самых передовых в социально-экономическом плане, местные авиакомпании эксплуатируют исключительно старые и недорогие, чуть ли не "списанные" самолеты для пассажирских и грузовых авиаперевозок. Так ли это и как соотносится возраст самолета и вероятность его крушения — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил бывший государственный секретарь министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Олег Тофилат.

"То, что самолет старше 20 лет, вовсе не означает, что на нем нельзя летать. Это скорее означает, что он дороже в эксплуатации. Орган гражданской авиации у нас все-таки проходит аудиты со стороны международных организаций, необходимый минимум контроля за этим есть", — сказал эксперт.

Более того, собеседник говорит, что существует и серьезный международный контроль, избежать который невозможно.

"Вторая часть контроля — это международный контроль. Есть организация SAFA, которая проводит обследование воздушных судов во всех аэропортах мира. Если какое-то судно вызывает подозрения, а старые суда — это более серьезный фактор риска, инспектор SAFA может подойти в иностранном аэропорту чтобы проверить судно, и, если оно не соответствует требованиям, самолет арестуют, пока нарекания не будут исправлены", — объяснил Тофилат.

Эксперт уверен, что солидный возраст самолета вовсе не говорит о том, что летать на нем опасней, чем на новом борту.

"У наших операторов на международных авиалиниях я не помню проблем. Даже у самолетов очень почтенного возраста проблем с безопасностью не было. Так что вопрос, стоит ли летать на самолете старше 20-25 лет, остается вопросом скорее экономическим, а не вопросом безопасности. Самолет, который старше, он гораздо сложней в эксплуатации", — резюмировал собеседник.

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Теги:
катастрофа, крушение, самолет, безопасность, Олег Тофилат, Молдова


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