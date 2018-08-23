Захаров: США готовят новые санкции против России

Конгресс США сконцентрировался на разработке новых антироссийских законопроектов, проявляя при этом серьезные усилия — такое мнение высказал эксперт РИСИ Павел Захаров.

"Последнее время в Конгрессе активизировалась работа над новыми законопроектами, которые вводят новые санкции против России. В этом году в Конгресс было внесено не менее пяти подобных законопроектов, из которых наиболее известны два: поданные еще в январе и в августе", — сказал эксперт.

Законопроекты стали более "точечными", Россия теперь основной объект санкций.

"Если прошлогодние законопроекты Конгрессы шли "пакетом" — против КНДР, Ирана и России, то теперь персональные, антироссийские. Если они пройдут стадию комитетов, если они выйдут на стадию голосования в палате, то там они, скорее всего, наберут большинство голосов", — отметил Захаров.

При голосовании будет обильно использована "патриотическая риторика", говорит эксперт, поэтому исход голосования предрешен.

"В палатах, как известно, поименно голосование — известно, как голосовал каждый сенатор, если кто-то проголосовал против законопроекта о санкциях против России, то это могут использовать для критики. Дескать он не патриот США, не заботится о безопасности и прочее", — объяснил политолог.