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Гавхар Джураева
© Photo: Официальный сайт партии "Единая Россия"

Эксперт: надо ввести тщательный отбор кандидатов на гражданство России

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Эксперт общественной организации "Миграция и закон" Гавхар Джураева считает, что необходимо проводить тщательный отбор претендентов на гражданство Российской Федерации, чтобы туда попадали только избранные лица.

По ее словам, критерии отбора для получения гражданства России сегодня размыты. Эксперт считает, что необходимо установить четкое понятие, кто такие "соотечественники", чтобы среди них не появлялись случайные люди.

"Я была всегда за тщательнейший отбор людей для получения гражданства в любой стране, не только в России. Чтобы это не было типа лотереи "грин-карт" в Америке — заполнил, выиграл и поехал. Страна должна отбирать будущих граждан не только для того, чтобы иметь пополнение, которое хочет, но и для того, чтобы люди, которые хотят получить гражданство, знали, какую ответственность они на себя берут, и какое благо они получат от страны, куда хотят переехать. То есть должен быть отбор", — отметила Джураева в эфире радио Sputnik Таджикистан

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В этой связи эксперт отметила, что необходимо вовлечь в процесс предоставления гражданства России как можно больше ведомств, а также повысить уровень отбора претендентов.

"Тем больше от этого выиграет Россия, ибо экономика редко определяет полезность того или иного мигранта для страны, особенно той, которая имеет древнейшую и потрясающую культуру", — добавила она.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство получили 104 человека, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, российское гражданство получили, в частности, 14 уроженцев Молдовы, 16 — Узбекистана, 11 — Армении, по 10 уроженцев Белоруссии и Таджикистана, 9 — Азербайджана.

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Теги:
гражданство России, отбор кандидатов, Гавхар Джураева


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