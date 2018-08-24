Штефан: чем молдавские дети отличаются от белорусских и российских

Педагог и директор по развитию выставочной компании Poliproject говорит о коренном отличии молдавских детей от детей соседних с нами стран.

Педагог, директор по развитию выставочной компании Poliproject, организатора круглого стола "Образование в Молдове. Новые методы обучения" Ирина Штефан долгое время жила и занималась педагогической деятельностью в Беларуси и России, в связи с чем может сравнить менталитет молдавских детей с детьми, проживающими в этих странах.

"Молдавские дети другие. Они живут в мечте. Разговаривая с ними, я ощущаю, что сейчас он здесь, но в принципе, жить здесь и работать он не будет. Они живут не в реальной жизни, а в своей мечте. Это мечта о ЕС. Они мечтают о некой большой дружной семье", — сказала Штефан.

Это ощущение временности своего нахождения в Молдове, лишает молодых людей желания укоренятся и делать карьеру в родной стране.

"Они будто бы не желают привязываться к чему-либо здесь. Это и проблема поиска персонала в Молдове — сложно найти молодых сотрудников с перспективой работы, более чем полгода. А ведь хотелось бы, что бы они были привязаны к этой земле, где они родились, где их родители", — отметила собеседница.

Белорусские и российские дети отличаются от молдавских — у них есть желание расти в той стране, где они родились, резюмирует Штефан.

"Это полная противоположность белорусским детям. Они укоренившиеся, в отличие от молдавских и четко понимают, что они будут здесь жить, учиться, а туда он пойдет работать. Но это всегда здесь — на этой земле, в этой стране. А российские дети — нечто среднее между белорусскими и молдавскими", — объяснила эксперт.