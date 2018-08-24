Шаповалов: Ясско-Кишиневская операция была самой бескровной для Красной армии

Ясско-Кишиневская операция вооруженных сил СССР против нацистской Германии и ее союзников проходила на территории Молдовы и Румынии с 20 по 29 августа 1944 года. Целью операции был разгром крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей балканское направление, освобождение Молдовы, а также вывод Румынии из войны.

Эта операция является одной из самых удачных во время Великой Отечественной войны. Более того, в ходе Ясско-Кишиневской операции Красная армия понесла меньше всего потерь. Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал историк, доктор философии Борис Шаповалов.

"Это была самая бескровная операция такого ранга для Красной армии. К примеру, в Сталинградской битве погибло около миллиона советских солдат и офицеров, в Курской примерно столько же. Здесь примерно 13 000 погибших, при 1 250 000 — 1 300 000 советских военнослужащих — это всего 1%. Важно, что научились воевать бескровно, без больших потерь", — отметил собеседник.

По его словам, операция советских войск на территории Молдовы и Румынии оказала большое влияние на дальнейший ход войны.

"В результате Ясско-Кишиневской операции на юго-востоке Европы практически рухнул фронт нацистской Германии. Гитлеру понадобилось более месяца для того, чтобы восстановить линию фронта. Вот вам Ясско-Кишиневская операция", — резюмировал Борис Шаповалов.