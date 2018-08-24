Ермолинский: итальянцы стали хуже относиться к приезжим

Один из известнейших гидов Флоренции рассказал о том, как миграционный кризис в Европе повлиял на менталитет и поведение коренных жителей.

Граждане европейских стран, политики и СМИ по-разному относятся к мигрантам и беженцам — кто-то "сгущает краски", кто-то утверждает, что приезжие ассимилируются, и Европа их "переварит", но наличие проблемы признают все.

Сергей Ермолинский, один из известнейших гидов Флоренции, много лет живущий в Италии, рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о своих ощущениях от миграционного кризиса последних лет.

"Я каждое утро читаю газету за кофе и заметил — в последнее время криминальная хроника стала насыщенней. За последние пять-шесть лет ситуация серьезно ухудшилась. Не всегда в этом виноваты только мигранты, но общая картина такова. Чаще стали грабить на улицах, раньше я не предупреждал туристов о необходимости следить за сумками и рюкзаками — сейчас это приходится делать", — сказал Ермолинский.

Впрочем, рост числа криминальных происшествий — не самое печальное последствие столкновения различных народов и культур, продолжает Ермолинский. Хуже то, что знаменитая открытость, приветливость и готовность прийти на помощь иностранцу у европейцев встречается все реже.

"Меня больше пугает отношение местных жителей к приезжим. Оно изменилось — я живу в Италии с детства, знаю язык, историю страны и культуру. И раньше, видя, что ты иностранец, к тебе проявляли какой-то интерес, а сейчас этот интерес превращается в брезгливость, скорее всего, в дискриминацию", — с горечью резюмировал собеседник.