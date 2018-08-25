Юрист: расскажу, как найти управу на неплательщика алиментов

Что делать, если супруг перестал выплачивать алименты, рассказал доктор права, юрист Сергей Мишин в эфире программы "Утро на Sputnik’e".

Помимо неприятной процедуры развода, раздела имущества, и, возможно, споров в суде, супругам, связанным общими детьми, предстоит еще определить, с кем будет жить их чадо. Тогда неотъемлемой частью расторжения брака становится и выплата алиментов одним из супругов.

Зачастую непутевый родитель старается уклониться от ежемесячной выплаты определенной суммы на своего ребенка. Тогда второму родителю приходится обивать пороги судебных инстанций, дабы выбить из бывшего супруга или супруги несколько сотен леев на содержание ребенка.

Как найти управу на неплательщика алиментов, рассказал доктор права, юрист Сергей Мишин в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

"Вам ничего делать не нужно. Если не платят алименты, вы должны обратиться в судебную инстанцию с исковым заявлением, причем к тому же судье, который вынес решение, что родитель должен платить. Вам не надо ждать несколько месяцев, сразу выносится решение суда. Оно передается судебному исполнителю, который через свои инструменты взыскивает данные алименты", — отметил юрист.

По словам собеседника, уклониться от оплаты алиментов родителю не удастся.

"Во-первых, судебный исполнитель сразу накладывает арест на все счета неплательщика. Также он присылает запрос на его место работы, чтобы эту сумму снимали с его заработной платы и сразу переводили судебному исполнителю, а он, соответственно, выдает их другой стороне. Накладывается и арест на имущество неплательщика, если он не выплачивает алименты. Судебный исполнитель выставляет это имущество на аукцион, продает его, и из этой суммы отдает алименты", — заключил юрист.