Психолог: по этой причине красивые и успешные женщины одиноки

Почему красивые и умные женщины, как правило, одиноки, рассказала психолог Елена Бычева в эфире программы "Утро на Sputnik’e".

Эмансипация женщин в двадцать первом веке стремительно набирает обороты. Красивые, умные, успешные женщины — руководители, владелицы различных фирм, предприниматели — в этом уже нет ничего удивительного. Если раньше девушки стремились скорее выйти замуж, дабы обеспечить свое будущее, то теперь они с этим не спешат. Строя карьеру, они, как правило, отодвигают семью на второй план.

Как правило, красивые и успешные женщины не могут похвастаться счастливой личной жизнью.

О том, почему, идеальные, на первый взгляд, женщины одиноки, в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала психолог Елена Бычева.

"Каждая одинока по своей причине, но жить в отношениях бывает сложнее, чем жить одному. Тогда женщина сама себе хозяйка, она делает, что хочет, захотела куда-то поехать — поехала, не хочет готовить ужин — не готовит. А когда живешь с человеком, нужно учитывать и его интересы, что не так просто", — отметила психолог.

По ее словам, в большинстве случаев, такая "идеальность" пугает мужчин.

"Обращается много красивых, успешных женщин, которые сами зарабатывают, но они настолько прекрасны, что никто к ним вообще не подойдет. Она настолько независимо себя показывает, что к ней просто не подступишься. Мужчины могут этого бояться", — считает Бычева.