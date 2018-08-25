Лупашку: сколько еще простоит кишиневский виадук

Обрушение моста в городе Генуя, которое унесло десятки человеческих жизней, не на шутку обеспокоило и жителей Кишинева. Это заставило задуматься о состоянии мостов в Молдове, в том числе и столичного виадука, дефекты которого в виде трещин и дыр, видны невооруженным глазом.

Проверка и устранение недостатков таких сооружений должны проводится как минимум ежегодно, считает бывший первый заместитель главного архитектора Кишинева Валерий Лупашку. Такое мнение он высказал в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

"Их следует проверять как минимум ежегодно. Должно быть проведено как визуальное, так и экспертное обследование конструкций, напряжения, как пролегают грунтовые и поверхностные воды. Река Бык, какой бы она не была, приносит разливы и потопы и т.д., которые влияют на конструкции", — отметил архитектор.

© Sputnik / Miroslav Rotari Состояние мостов Кишинева: в примэрии рассказали, нужен ли ремонт

Лупашку также обратил внимание на то, что в настоящее время 10 из 12 мостов в столице находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

"Уже сейчас есть экспертное заключение, что 10 из 12 мостов в Кишиневе находятся в плачевном состоянии. Необходимы срочные меры, должно быть серьезное отношение. Нужно обследовать не только конструкции, но и выяснить, в каком состоянии находится сам бетон, на котором уже можно видеть трещины", — подчеркнул эксперт.

Собеседник добавил, что помимо своей основной функции, мосты должны выполнять еще и эстетическую. Однако внешний вид столичных мостов, к сожалению, не радует.