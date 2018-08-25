Петрович: современные фильмы искажают историю Великой Отечественной войны

Чем больше лет проходит с момента окончания Великой Отечественной войны, тем больше произведений кинематографа, освещающих это событие, появляется на экранах телевизоров. В частности, из этих фильмов современная молодежь узнает историю прошлого своих прадедов, поэтому особенно важно, чтобы их сюжеты были достоверными.

Однако сегодняшние фильмы вызывают немало сомнений относительно правдивости описанных там событий. Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" высказался председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

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"Сегодня есть много художественных фильмов о Великой Отечественной войне. И очень часто кинематографисты, даже именитые, гонятся за красивой картинкой, которая привлечет людей в кинотеатры. Раньше, в советское время, в любом фильме о Великой Отечественной войне в титрах была указана должность военного консультанта. Это несмотря на то, что фильмы снимали сами участники тех событий, ветераны ВОВ, которым по большому счету консультанты не были нужны, потому что они сами там принимали участие. Но они все равно брали профессиональных военных, свидетелей тех событий, которые консультировали фильм", — рассказал Алексей Петрович.

Собеседник отметил — из-за того, что при создании современных фильмов кинематографисты не прибегают к услугам консультантов, в кинокартинах присутствует много ошибок.

"Сейчас вы не найдете таких консультантов. Получается, современные внуки и правнуки ветеранов настолько "преисполнены информацией", что могут снимать фильмы без профессиональных военных, историков, которые рассказали бы им, что, если фильм снимается о 1941-1942 годе, то там не может быть погон. Что боевые ордена имеют определенный ранжир и располагаются не абы где на гимнастерке. Ляпы невероятные", — подчеркивает историк.

По словам собеседника, важно, чтобы произведения современного кинематографа передавали, в первую очередь, весь трагизм и героизм войны, а не просто красивую картинку.

"Необходимо снимать о том, как люди преодолевали себя, страх во время бомбежек, как терпели голод и холод, теряли друг друга в водовороте событий. Мы потеряли 27 миллионов человеческих жизней. Необходимо рассказывать о трагизме и героизме", — резюмировал Петрович.