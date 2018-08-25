19:03 25 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.36
  • USD16.71
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.60
Поиск
Алексей Петрович
© Sputnik / Miroslav Rotari

Петрович: современные фильмы искажают историю Великой Отечественной войны

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
7510

Современные художественные фильмы о Великой Отечественной войне не отражают реальных фактов, утверждает председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Чем больше лет проходит с момента окончания Великой Отечественной войны, тем больше произведений кинематографа, освещающих это событие, появляется на экранах телевизоров. В частности, из этих фильмов современная молодежь узнает историю прошлого своих прадедов, поэтому особенно важно, чтобы их сюжеты были достоверными.

Однако сегодняшние фильмы вызывают немало сомнений относительно правдивости описанных там событий. Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" высказался председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. 

Творческая встреча с режиссером фильма Собибор К. Хабенским
© Sputnik / Владимир Астапкович
"Собибор" – урок всему человечеству

"Сегодня есть много художественных фильмов о Великой Отечественной войне. И очень часто кинематографисты, даже именитые, гонятся за красивой картинкой, которая привлечет людей в кинотеатры. Раньше, в советское время, в любом фильме о Великой Отечественной войне в титрах была указана должность военного консультанта. Это несмотря на то, что фильмы снимали сами участники тех событий, ветераны ВОВ, которым по большому счету консультанты не были нужны, потому что они сами там принимали участие. Но они все равно брали профессиональных военных, свидетелей тех событий, которые консультировали фильм", — рассказал Алексей Петрович.

Собеседник отметил — из-за того, что при создании современных фильмов кинематографисты не прибегают к услугам консультантов, в кинокартинах присутствует много ошибок.

"Сейчас вы не найдете таких консультантов. Получается, современные внуки и правнуки ветеранов настолько "преисполнены информацией", что могут снимать фильмы без профессиональных военных, историков, которые рассказали бы им, что, если фильм снимается о 1941-1942 годе, то там не может быть погон. Что боевые ордена имеют определенный ранжир и располагаются не абы где на гимнастерке. Ляпы невероятные", — подчеркивает историк.

По словам собеседника, важно, чтобы произведения современного кинематографа передавали, в первую очередь, весь трагизм и героизм войны, а не просто красивую картинку.

"Необходимо снимать о том, как люди преодолевали себя, страх во время бомбежек, как терпели голод и холод, теряли друг друга в водовороте событий. Мы потеряли 27 миллионов человеческих жизней. Необходимо рассказывать о трагизме и героизме", — резюмировал Петрович.

По теме

Вехи ВОВ: Курская битва - сражение, изменившее ход мировой истории
В Шерпенах предадут земле останки солдат ВОВ
В селе Ковурлуй восстановили мемориал ВОВ и Первой мировой войны
Теги:
фильмы, кинематограф, война, ВОВ, Алексей Петрович


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Евро и калькулятор
    Национальный вид спорта

    Почему составление списков "ущерба" от советской власти имеет в Латвии давнюю традицию – читайте в материале Sputnik.

  • Тибетский монах встречает рассвет в горах Тибета
    Мы вас научим!

    Литовцы научат Китай соблюдать права человека в Тибете – делегация парламентариев балтийской республики отправляется в КНР.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Что-то пошло не так

    Почему в своей речи в честь Дня восстановления независимости республики президент Керсти Кальюлайд признала, что развитие Эстонии идет не совсем так, как хотелось бы?

  • Ежик, архивное фото
    Это вам не игрушка

    Карантин по бешенству объявлен под Гродно: ветеринары обнаружили болезнь у ежа, которого нашел местный житель и отнес поиграть внукам.

  • Уборка урожая зерновых
    Грузите зерно вагонами

    Почему в Грузии вводится запрет на ввоз и вывоз пшеницы и муки на автомобильном транспорте – читайте в материале Sputnik.

  • Работа таможенного поста аэропорта Казань
    Ваши документы?

    В Сочи рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 55-летней россиянки, пытавшейся проехать в Абхазию по паспорту дочери.

  • Карьер добычи камня, фото из архива
    Генералы карьеров

    Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана проводит массовые проверки на месторождениях в регионах республики.

  • Города мира. Амстердам
    Пора домой!

    Голландский суд хочет депортировать несовершеннолетних армян на их историческую родину - Овик и Лили никогда не были в Армении.

  • Лебеди, проживающие в Столичном парке
    Лебединая верность

    Сотрудники центрального парка Астаны поделились историями о том, как пернатые обитатели столичного пруда поразили людей своей любовью и преданностью.

  • Граница Южной Осетии и Грузии
    Дело времени

    Югоосетинские политики прокомментировали усилия Грузии по вступлению в НАТО и перспективы признания независимости Южной Осетии.

  • Евро и калькулятор
    Национальный вид спорта

    Почему составление списков "ущерба" от советской власти имеет в Латвии давнюю традицию – читайте в материале Sputnik.

  • Тибетский монах встречает рассвет в горах Тибета
    Мы вас научим!

    Литовцы научат Китай соблюдать права человека в Тибете – делегация парламентариев балтийской республики отправляется в КНР.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Дети, учащиеся студии мультфильмов Флоричика, бегут на прогулку.
Молдова накануне независимости - раритетные фото из жизни МССР
Полуобнаженные девушки моют машины
Откровенное видео: полуобнаженные девушки моют машины
Корь
Корь шагает по Европе: теперь и в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться