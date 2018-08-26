Ковалева: пары, заключающие брачный договор, реже разводятся

Брачный договор — явление далеко не новое, однако еще не совсем привычное для граждан Молдовы. Подверженные стереотипам многие пары считают его проявлением недоверия к партнеру, а также холодного расчета. Чаще всего когда поступает предложение заключить договор от одного из будущих супругов, второй обвиняет его в меркантильности.

Многие придерживаются мнения, что такой договор заранее настраивает супругов на предстоящий развод. Однако с этим не согласна психолог Елена Ковалева, которая утверждает, что брачный контракт говорит лишь о более серьезном подходе к семейной жизни.

"Когда возникает такое предложение, это только сигнал о том, что человек действительно относится к будущему семьи достаточно серьезно и во всех отношениях более готов к семейным отношениям. Протест и предубеждение связаны с недостаточным опытом в социальной жизни. Кроме того, у каждого партнера свое мировоззрение. Одни понимают брак только как эмоциональную близость. Если брак строится только на романтических отношениях — это не прочная основа", — отметила психолог в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

Собеседница уверенна, что брачный договор — это современная форма поддержки семьи.

"Брак — это определенная реалистичная социальная практика. Семья выполняет не только эмоциональную функцию, но и репродуктивную, и планирование семьи, воспитание детей, хозяйственно-бытовые функции. Если мы рассматриваем брак инфантильно, только как единство душ и эмоций, то мы находимся в иллюзиях. Такой брак подвержен разрушению. Контракт — это новая, современная форма поддержки семьи", — заключила Ковалева.