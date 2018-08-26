Комендант: что делать, если медперсонал просит роженицу "отблагодарить"

Доцент кафедры акушерства и гинекологии Медицинского университета имени Николае Тестемициану Родика Комендант дала рекомендации в эфире программы "Утро на Sputnik’e", что делать, если врач просит взятку.

Большинство женщин, готовящихся стать мамами, переживают о том, как пройдут роды, и испытывают страх накануне. К сожалению, множество из них, приезжая в больницу, не только не получают должной заботы со стороны медперсонала, не говоря уже о том, чтобы успокоить роженицу и настроить на позитивные мысли, но и сталкиваются с грубостью и безразличием.

Помимо хамского отношения есть и случаи из ряда вон выходящие, когда медперсонал просит женщину "отблагодарить" для того, чтобы роды прошли успешно.

Что делать, если врач просит взятку, в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала доцент кафедры акушерства и гинекологии Медицинского университета имени Николае Тестемициану Родика Комендант.

"Даже сложно себе представить, что такое происходит. Я понимаю, что такой феномен существует, но это сложно вообразить. Если еще есть немного времени, то нужно просто развернуться и уехать. Женщина сейчас рожает, где она хочет. Сейчас нет такой ситуации, что только один выбор", — уверила собеседница.

По ее словам, не стоит закрывать на это глаза, необходимо требовать соблюдения своих прав.

"Нужно записать телефон горячей линии министерства и звонить, и требовать соблюдения своих прав, и не боятся настаивать на уважительном к себе отношении. Даже медперсонал, которому пришло в голову такое делать, спасует перед женщиной, знающей свои права и требующей их соблюдения. Если женщине не до этого, рядом должен быть муж или другой близкий человек, который об этом позаботится", — подчеркнула Комендант.