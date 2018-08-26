Шулетя: нарушений ПДД будет гораздо меньше, если сильно повысить штрафы

О культуре вождения в Молдове и о том, как бороться с нарушителями правил дорожного движения, рассказал автоэксперт Александр Шулетя.

Такое понятие как культура вождения вряд ли знакомо водителям в Молдове — подрезают, не уступают, идут напролом, а про нежелание оповещать остальных о повороте вообще можно даже не вспоминать. Езда по молдавским дорогам становится подобием "русской рулетки" — никогда не знаешь, какой водитель встретится на пути.

Почему молдавские автомобилисты игнорируют правила дорожного движения, в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал автоэксперт Александр Шулетя.

"Культура у нас даже ниже среднего. Все передвигаются непонятно как. Хотя, я знаю много водителей, которые едут в Европу и, там они примерные водители, не нарушают правил. Проблема в том, что все знают, что можно отделаться от штрафа за 100-200 леев. Да и официальные штрафы у нас не такие большие", — отметил Шулетя.

© Sputnik / Miroslav Rotari Совсем скоро у молдавских водителей будут отбирать права без решения суда

Еще одной причиной хамства на дорогах собеседник назвал плохое обучение в автошколах.

"Обучение водителей в последнее время на очень плохом уровне. Из 100% учеников с первого раза сдают 3-5%. Люди не умеют ездить, не знают правил. Ни в одной школе не показывают, что может произойти с автомобилем в экстремальной ситуации", — подчеркнул эксперт.

Шулетя также высказал мнение, что бороться с нарушителями на дорогах следует повышением штрафов.

"Нужно поднять штрафы. Если человек проедет на красный свет и получит серьезный штраф, в следующий раз он задумается, стоит ли это делать. Тех, кто садится за руль выпившим, нужно вообще лишать прав на долгий период", — заключил эксперт.