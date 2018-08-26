Психолог: ребенку передается до 75% способностей родителей

Если ребенок не блещет успехами, знайте, что 75% способностей он генетически получил от родителей, правда, как утверждают специалисты, любой человек может восполнить нехватку прирожденных данных трудом и четко поставленными целями.

Ученые считают, что генетически от родителей нам передается от 50% до 70% способностей. Хотя специалист по профориентации Светлана Борта называет большую цифру — до 75%. Способности — это интеллект, восприятие, память, логика, словесно-речевая, а также визуально-пространственная способность.

И пусть вас не смущает IQ, если он не столь высок, как хотелось бы. Коэффициент умственного развития человека — понятие общее, никак не влияющее на его карьеру или заработок.

"Эта цифра, которую многие высчитывают из программ в интернете, не говорит ни о чем. Это общая цифра. Есть домохозяйки с IQ 160, как у Эйнштейна, а есть президенты с IQ 98 — это средненький показатель. IQ не является залогом карьеры, успеха или счастья. Возможно, он нужен для тщеславия, для того, чтобы показать, что ты лучше кого-то", — отметила специалист в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Еще 10% жизненного успеха — это цели. Если вы поставите перед собой цель стать математиком при средненьких математических способностях, вы все равно этого добьетесь. Ведь цель всегда выше любой способности.

"Если человек чего-то хочет, то нет ничего невозможного. Есть ограничения. Если его способности средние, ему придется приложить намного больше усилий и труда, чтобы достичь того же результата, что и его сосед получает, не напрягаясь, потому что у него больше математических способностей", — добавила она.

И, конечно, основное — это труд. Если вы трудитесь, вы сможете развить любую способность процентов на 25.

"Даже если у вас хорошие способности, вы можете сделать так, что они станут замечательными. Приложите усилия и узнайте, какая именно деятельность развивает именно ту способность, которая вас заинтересовала", — резюмировала специалист.

О генетической предрасположенности, важности целей и значении трудолюбия психолог Светлана Борта рассказала в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.