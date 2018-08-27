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Ирина Штефан
© Sputnik / Miroslav Rotari

Штефан: я считаю, что обучение на дому подходит всем детям

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Педагог, директор по развитию выставочной компании Poliproject, организатор круглого стола "Образование в Молдове. Новые методы обучения" Ирина Штефан говорит о перспективах домашнего обучения.

В четверг, 30 августа, в 15.00, в конференц-зале в Центральном павильоне Moldexpo состоится Круглый стол "Образование в Молдове. Новые методы обучения". Одна из самых интересных и перспективных, по мнению некоторых экспертов, форм образования — домашнее. О своем отношении к этому методу обучения в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала педагог, директор по развитию выставочной компании Poliproject, организатор круглого стола "Образование в Молдове. Новые методы обучения" Ирина Штефан.

"Я считаю, что обучение на дому подходит всем детям. Ученые давно говорят, что самая древняя форма образования — так называемая "народная". Когда знание передавалось от родителей ребенку. Это был самый эффективный способ образования. Если родитель выжил, успешен, то ребенок на биологическом уровне все усвоит", — сказала Штефан.

Однако родители, избравшие домашнее образование для своих детей, рано или поздно сталкиваются с проблемой недостатка собственных знаний, которую, впрочем, возможно решить.

"Сейчас такой уровень развития общества, что родитель не обладает всем нужным комплектом знаний. Родитель может дать базу. И это главная проблема, с которой сталкиваются люди при домашнем образовании. Родители находят для своего ребенка педагога или объединяются в группы, и педагог учит несколько детей, образуется мини-класс мини-школы. Мини-социализация происходит", — объяснила эксперт.

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Теги:
домашнее обучение, образовательная программа, Ирина Штефан, Молдова


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