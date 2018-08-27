Мидриган: что случилось с Декларацией о независимости Молдовы

Один из важнейших государственных документов Республики Молдова — Декларация о независимости, утвержденная 27 августа 1991 года еще Верховным Советом Молдавской ССР, сгорела во время беспорядков 7 апреля 2009 года. Позже документ удалось восстановить, однако факт его уничтожения, что называется, запомнился — многие эксперты сочли это неким символом.

Декан факультета международных отношений университета политических и экономических европейских знаний им. К. Стере Павел Мидриган рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о своем отношении к печальному факту — уничтожению Декларации о независимости Молдовы.

"Вряд ли кто-то уничтожил документ намерено. Более того, вряд ли кто-то планировал 7 апреля 2009 года такой финал — поджечь здание. Дело не в этой бумаге — хотя она имеет свою значимость. Ее, как известно, восстановили. Важно, что принятие декларации — это исторический факт", — сказал эксперт.

Собеседник утверждает, что те, кто должен был защищать государственные символы, проявили малодушие в 2009 году, что вылилось в массовое уничтожение разъяренной толпой документов и другого государственного и народного имущества.

"Конечно, это печально. Это позор государства, позор силовым органам, которые не смогли сохранить эту реликвию. Позор и для председателя парламента, и для других чиновников, и для полицейских, которые зная о наличии этих важных документов, не приняли меры по их спасению", — резюмировал Мидриган.