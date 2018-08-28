Назаров: молдавское вино может вернуться в Россию

Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ 2018) — международное деловое мероприятие, направленное на обсуждение актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран.

© Sputnik / Александр Вильф Бизнес в предвкушении: чего ждать от молдавско-российского экономического форума

Первый МРЭФ пройдет 20-22 сентября 2018 года.

Молдавское вино — это именно тот продукт, о котором знают и помнят в России. Стоит ли ожидать того, что после форума молдавское вино начнет свое триумфальное возвращение в Россию?

На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и сопредседатель Организационного комитета первого молдавско-российского экономического форума Андрей Назаров.

"С одной стороны, у Молдовы имидж винодельческого и сельскохозяйственного региона, но при этом цифры говорят об обратном, о том, что на сегодня более тысячи компаний с российским капиталом присутствуют на молдавском рынке, более 30% — это энергетическое направление, ряд других, а винодельческое и сельскохозяйственное направление — всего около одного процента, то есть, инвестиций в этом направлении по сути нет", — сказал Назаров.

МРЭФ — это именно та площадка, где будут приняты важнейшие экономические решения, в том числе и по вопросам молдавского вина и другой продукции аграрного сектора.

"На наш взгляд, было бы абсолютно оправдано, если бы молдавско-российские отношения за несколько лет вышли на то, чтобы винодельческое направление, сельскохозяйственное, туристическое направления — эти три основных кита, которыми обладает Молдова в полной мере, чтобы они занимали не менее половины инвестиций и товарооборота между Россией и Молдовой", — отметил собеседник.