Додон: буду делать все для того, чтобы российский бизнес пришел в Молдову

Выступая на пресс-конференции в формате видеомоста Кишинев — Москва, анонсирующей молдавско-российский экономический форум, который состоится в Кишиневе 20-22 сентября, президент Игорь Додон отметил, что форум поможет решить основные задачи, стоящие перед экономикой Молдовы.

"Молдове необходимо сделать все возможное для роста экспорта и привлечения прямых иностранных инвестиций. Самый большой объем прямых иностранных инвестиций был у нас в 2008 году — более 850 миллионов долларов. А дальше — серьезный спад. Я считаю, что нам нужно привлекать в год минимум миллиард долларов. Это — моя задача и задача моей команды. И при правильном подходе мы можем обеспечить в год около 450 миллионов долларов прямых инвестиций из РФ", — сказал президент.

Вместе с тем, Игорь Додон убежден в том, что для успешного привлечения инвестиций, в том числе из РФ, необходимо срочно и в обязательном порядке решить три основные задачи.

Как раскрыть потенциал Молдовы>>>

"Во-первых, нужно показать наш потенциал, заинтересовать нами. Именно для этого мы организуем такие мероприятия, как данный форум. Показать и наши свободные экономические зоны, и наше налогообложение, которое лучше, чем у соседей. Вторая государственная задача — создание для инвесторов нормальных межгосударственных условий. Чтобы подписанные соглашения между Россией и Молдовой работали. И третье — минимизация политических рисков", — отметил президент Молдовы.