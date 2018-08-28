Титов: Молдова представляет большой интерес для российского бизнеса

В ходе видеомоста Кишинев — Москва, посвященного подготовке к молдавско-российскому экономическому форуму, глава Совета Российского союза виноградарей и виноделов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов высказал мнение, что Молдова весьма интересна для российского бизнеса и инвестиций в силу множества причин.

"Мы видим, что не зря так развивались наши отношения в старые времена, и очень жаль, что сегодня они не находятся на пике, но потенциал их очень высок. И когда бизнес принимает решение об инвестициях, он всегда взвешивает на весах соотношения рисков и рентабельности. И Молдова в этом смысле представляет большой интерес, потому что тут достаточно низкие издержки и достаточно комфортная налоговая система", — сказал Титов.

Молдова также интересна своими отношениями с Евросоюзом, что позволило бы российским инвесторам попасть на европейские рынки на выгодных условиях.

"Мы видим очень интересное соотношение по таможенно-тарифной нагрузке, потому как Молдова сегодня может служить мостом между Россией и Евросоюзом, потому что у Молдовы соглашение о свободной торговле с ЕС. Возможно создание базовых производственных площадок для российских компаний для выхода на европейский рынок", — объяснил эксперт.