Калинин: Молдова и Россия могут плотно и взаимовыгодно сотрудничать

В ходе видеомоста Кишинев — Москва, посвященного подготовке к молдавско-российскому экономическому форуму, который состоится в молдавской столице 20-22 сентября, президент общероссийской общественной организации "Опора России" Александр Калинин отметил сразу несколько моментов, которые могут выгодно и взаимно заинтересовать Молдову и Россию.

"Вы знаете, что в ЕАЭС проживает порядка 180 миллионов человек, а в Европе 350 миллионов, и чем возить товар железной дорогой, к примеру, оплачивая логистические затраты, любой бизнесмен прикидывает — почему бы не переместить капиталы и не перерабатывать сельскохозяйственную продукцию в Молдове. Почему бы через Молдову не выйти на огромный рынок ЕС", — сказал Калинин.

По словам выступающего, у России уже есть весьма позитивный опыт сотрудничества с Молдовой.

"У нас уже есть успешные вложения в производственный сектор, уже открыт завод по композитным материалам, по смесям в республике Молдова. Это тоже говорит о том, что политика промышленных зон, пониженных налогов, налоговых преференций, она также имеет уже реальные плоды и почему бы этим не поделиться", — отметил эксперт.

Кроме того, такая важнейшая сфера рыночной экономики как малый и средний бизнес также интересна — как России молдавский опыт в этой области, так и Молдове — российский.

"Я знаю, что Молдова подписала соглашение о развитии малого и среднего бизнеса, нам интересен этот опыт, со своей стороны есть стратегическая инициатива российского президента и российского правительства — 12 национальных проектов, один из них — это развитие малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы, в связи с чем интересно поделиться опытом с молдавскими коллегами", — резюмировал Калинин.