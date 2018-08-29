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Борис Титов
© Sputnik / Владимир Трефилов

Титов: Молдова может стать плацдармом для российских виноделов

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Несмотря на рост производства вина в России, интерес к Молдове как винодельческой стране, остается актуальным с точки зрения импорта продукции, а также инвестиций в молдавскую отрасль, считает председатель Союза виноградарей и виноделов РФ Борис Титов.

Когда-то советская Молдавия была флагманом виноделия. В СССР были хорошо известны молдавские вина, шампанское и коньяки, а такие марки, как "Криково" и "Белый аист" стали именами нарицательными.

К сожалению, в последние годы значительных инвестиций в молдавское виноделие не наблюдается, отметил Титов. Застой образовался на фоне активного развития отрасли в мире, в частности, России, где активно закладываются новые виноградники, развиваются технологии, открываются современные винодельни.

"Но нам при этом очень выгодно развивать отношения с Молдовой. Российский рынок большой и производство высокого качества вина, а, следовательно, дорогого вина, не обеспечит всех потребностей рынка. Я считаю, что Молдова, с качеством ее вина, могла бы конкурировать на рынке, тем более, что российское вино эту нишу не займет", — отметил Титов во время видеомоста Кишинев-Москва, который прошел в пресс-центре Sputnik Молдова.

Андрей Назаров
© Sputnik / Rodion Proca
Назаров: молдавское вино может вернуться в Россию

В России известно качество молдавского вина. Известно, что оно соответствует требованиям рынка. Поэтому россияне выступают за снятие любых барьеров и открытие новых возможностей, подчеркнул он.

"Я хочу отметить возможности российских брендов производить в Молдове. Наши виноделы на основе того высокого уровня винограда, который выращивается в Молдове, могут производить вино, но под своими брендами. Эти вина, произведенные под нашими брендами в Молдове, могут идти на российский рынок, а, с другой стороны, на европейский рынок. Это своеобразный плацдарм для выхода на европейский рынок, освоение уже новых рынков для российских вин, для российских брендов", — добавил он. 

Возможности развития сотрудничества в винодельческой отрасли будут детально обсуждаться на молдавско-российском экономическом форуме, который пройдет 20-22 сентября в Кишиневе.

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Теги:
Молдавско-российский экономический форум 2018, виноделие, инвестиции, Борис Титов


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