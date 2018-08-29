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Вячеслав Холодков
© Photo: РИСИ

Эксперт: торговая война США и Китая усиливается

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Аналитик Российского института стратегических исследований Вячеслав Холодков прокомментировал последние попытки уладить экономический конфликт Вашингтона и Пекина.

Торговая война США и Китая усиливается, несмотря на недавний визит китайской делегации в США, визит, который стал провальным — ведь прямо в это время Вашингтон объявил о введении очередных торговых пошлин на китайские товары на сумму 16 миллиардов долларов, а Пекин, в свою очередь, ввел ответные пошлины на импорт американских товаров — такое мнение высказал эксперт РИСИ Вячеслав Холодков. США на переговорах требовали нереальных уступок со стороны Китая, сказал аналитик.

"Китай должен был практически в два раза сократить дефицит во взаимной торговле, прекратить требовать передачи технологий при открытии на своей территории американских компаний, а также приостановить практику снижения курса юаня по отношению к доллару, что позволяло Пекину компенсировать ущерб от американских пошлин. Все эти требования вынуждали изменить китайскую промышленную политику, за счет которой в последние 30 лет КНР продемонстрировала впечатляющие успехи как в экономическом, так и в научно-техническом развитии", — сказал эксперт.

Холодков также заявил, что мировая экономика чутко реагирует на каждый новый этап торговой войны Вашингтона и Пекина.

"Фондовый рынок крайне негативно отреагировал на провал переговоров: сильно пострадали акции тесно связанных с китайским рынком американских компаний. А Трамп уже заявил, что США готовят очередной список китайских товаров для введения пошлин на сумму примерно в 200 миллиардов долларов. В таком случае новые пошлины охватят примерно половину китайского экспорта в США", — резюмировал аналитик.

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Теги:
торговая война, Китай, США, Вячеслав Холодков, Китай, США


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