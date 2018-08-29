Уроженка Молдовы - о жизни в Италии: все равно скучаю по родине

Родившаяся в Молдове, но уже давно живущая в Италии, Лия Ермолинская рассказала о жизни вдали от родины.

Ежегодно сотни, а то и тысячи молдавских граждан покидают свою страну в поисках лучшей жизни.

Многие из них уезжали с целью поработать за границей несколько лет, а потом вернуться к семье на родину. Сейчас же тенденция такова, что возвращаться большинство мигрантов не намерено, и тогда не они приезжают к семье, а семья едет к ним за рубеж.

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Одной из них стала и собеседница радиостудии Sputnik Молдова Лия Ермолинская, уехавшая когда-то в Италию, но, желавшая обязательно вскоре вернуться на родину в Молдову. Сейчас Лия живет в Италии с семьей уже почти шестнадцать лет.

"В Италию я попала еще в 2003 году. Я переехала туда из Санкт-Петербурга. Сначала это была временная работа переводчиком, я переводила книгу, потом работала в театре, но все думала, что вернусь назад. Но жизнь так сложилась, что в Италии я встретила своего мужа, который родился в Санкт-Петербурге, и так мы уже живем почти шестнадцать лет", — рассказала собеседница в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

Вместе с мужем они работают в индустрии туризма, который очень развит в Италии. Эта страна является пятой в мире по посещаемости и четвёртой по прибыли с туризма.

"Мы с мужем занимаемся туризмом, так как в Италии он очень развит, и нас он тоже захватил. Муж сейчас работает гидом по Флоренции, а я больше занимаюсь отелями", — отметила Ермолинская.

Тем не менее, как бы хорошо не жилось за границей, сердце всегда тоскует по родине, утверждает Лия Ермолинская.

"Сердце на родину тянет, с годами все сильнее и сильнее хочется возвращаться. Здесь у меня родители, семья, близкие и родные, все те, с кем всегда хочется проводить время, и с годами все больше к ним стремишься", — подчеркнула собеседница.