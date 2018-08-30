Манойло: США не поставят Россию на колени

В Moody's — международном рейтинговом агентстве — оценили риски от возможных санкций США против госбанков России. Эти санкции США против госбанков России в случае их введения, вряд ли вызовут общесистемный банковский кризис, но будут препятствовать способности финансовых учреждений предоставлять кредиты — сказано в аналитике агентства.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло оценил в эфире радио Sputnik влияние санкций на российскую экономику, отметив, что США несколько поменяли тактику санкционного давления.

"В течение полугода после введения этого пакета санкций неудобства будут испытывать лишь отдельные банковские структуры, на экономике в целом это сказаться не успеет. При этом важно понимать, что и первый, и второй пакет санкций очень просчитан, это уже не секторальные санкции, которые вводились прежде США. Сейчас у американцев есть стратегия — они вводят их частями: ввели первую порцию, оценили эффект, скорректировали эти санкции, ввели второй пакет, снова понаблюдали, как санкции действуют. А дальше будет третий, четвертый пакет", — сказал Манойлло.

Вместе с тем, эксперт уверен, что изменить политический курс РФ или вызвать экономический коллапс в России Вашингтону не удастся.

"Это не означает, что даже этими продуманными и системными санкциями американцы в состоянии поставить российскую экономику на колени. Потому что, во-первых, не все в российской экономике ими изучено, во-вторых, российская экономика довольно гибкая и имеет опыт адаптации к любым внешним воздействиям, в том числе, к негативным. Экономика перестраивается прямо на ходу", — объяснил эксперт.