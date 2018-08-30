Винокур: смерть Кобзона – это жуткая утрата

Скончался народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы о кончине Кобзона: это огромная потеря

Певец родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области, петь начал с раннего детства. Еще в девятилетнем возрасте он выступил в Кремле перед Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы".

О певце, артисте и коллеге в эфире радио Sputnik вспоминает певец, российский юморист и телеведущий Владимир Винокур.

"Я знал его много лет, вначале как зритель, его песни звучали по телевидению и радио, я слушал его еще мальчишкой. Потом я работал в ВИА "Самоцветы", мы познакомились на гастролях в 1975 году. Дружили больше 40 лет", — с горечью сказал Винокур.

Винокур навсегда запомнил Кобзона как не только талантливого певца, но и как человека чрезвычайно широкой души.

"Это удивительный человек, мало того, что артист великолепный, и певец, которого все знают, мы его называли всегда "Скорая помощь". Он всегда приходил на помощь. Не только родным, близким и коллегам, но и совершенно чужим людям — он помогал больным людям, детским домам, солдатам. Для нас это жуткая утрата", — отметил собеседник.