Михаил Мунтян о смерти Иосифа Кобзона: в Молдове его все очень любили

В четверг, 30 августа, скончался народный артист России Иосиф Кобзон. Двадцатого июля он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В 2005 году стало известно, что у артиста обнаружено онкологическое заболевание, которое повлекло за собой тяжелые операции.

Смерть артиста — большая утрата для многих, в том числе и для известного оперного тенора Молдовы Михаила Мунтяна.

"Это ужасная новость для меня, потому что мы были друзьями, очень нежно относились друг к другу. Я очень уважал его как артиста, как певца, как отца и как деда. Он был для нас всех примером отношения к искусству, к себе, к семье и друзьям. Это уникальный человек. Сейчас очень трудно представить себе, что Кобзон умер, потому что это целая эпоха. Мы выросли на его песнях. Для меня лично это большая утрата", — рассказал Мунтян.

По его словам, Иосифа Давыдовича очень любили в Молдове, и всегда были рады его выступлениям.

"В Молдове его всегда принимали потрясающе. Его очень любили все, и простые люди, и музыканты. На одном концерте однажды он спел для меня "Очи черные", и даже обижался на меня, что я не научил его петь молдавскую песню", — поделился воспоминаниями Мунтян.