Шатров: деньги США могли быть потрачены на протесты в Кишиневе

США планируют выделить $40 млн на усовершенствование 71-й румынской базы ВВС в Кымпия-Турзий, чтобы сделать ее, как пишет Defense News, "более гостеприимной" для американских войск. Издание указывает, что данная инициатива осуществляется в рамках шагов, направленных на противодействие России.

По мнению некоторых экспертов, США нацелены на серьезное военное сближение с Румынией после охлаждения отношений с Турцией.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров сказал в эфире радио Sputnik, что Румыния вряд ли станет полноценной заменой Турции для Вашингтона.

"Румыния, может быть, и способна где-то логистически заменить Турцию, но Турция интересна США не как "аэродром подскока". А как самая мощная армия после армии США в НАТО", — сказал Шатров.

После чего Шатров высказал смелую мысль — по его мнению, часть денег, направленных на усовершенствование 71-й румынской базы ВВС, могли быть потрачены на оплату оппозиционных протестных митингов в Кишиневе, столице Молдовы.

"Мы говорим о деньгах, не стоит забывать. Деньги дают на базу, на протесты в Кишиневе, которые обострились в последнее время. Может быть, эти деньги в большей степени связаны с Молдовой, а не Турцией, хотя все всегда нужно в комплексе рассматривать", — заявил эксперт.