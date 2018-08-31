Российский режиссер: Молдова создана для киносъемок

Известный российский режиссер и оператор Сергей Мокрицкий рассказал о том, что связывает его с Молдовой.

Известный российский кинорежиссер и оператор Сергей Мокрицкий в очередной раз побывал в Молдове и рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что с Молдовой у него особая связь. Стоит отметить, что фильм "Четыре возраста любви" — свой первый режиссерский опыт — Мокрицкий частично снял в Молдове.

"Молдову я люблю давно и своими поступками уже несколько раз подтвердил эту любовь. Помимо того, что моя жена из Кишинева, мне очень нравятся пейзажи Молдовы, люблю этот край, этих людей, всегда рад оказаться здесь", — сказал режиссер.

Мокрицкий также отметил, что Молдова изобилует кинематографичными деталями и пейзажами, к которым, проживая тут, порой привыкаешь и не замечаешь их.

"Чем отличаются пейзажи молдавские от не молдавских? Все дело в том, что я вижу труд целых поколений людей этой страны, которые вкладывали себя в эту страну. Уже подлетая, с самолета видишь эти поля, эти абсолютно правильно посаженные сады, меня это завораживает. Как и столбики, на которых висит виноград, палочки, которые остаются после подсолнухов, шелест кукурузных листьев, все это меня очень волнует. Мне нравится соотношение цветов, орехи, растущие вдоль дорог — все это очень красиво", — сказал Мокрицкий.