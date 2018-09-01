Мишин: в Молдове брачный договор почему-то считают оскорбительным

О том, для чего нужен брачный контракт и как правильно его составить рассказал юрист Сергей Мишин.

О том, что такое брачный договор знает, наверное, каждый, но мало кому пришлось столкнуться с ним на практике. В Молдове к такой процедуре прибегают не часто, так как заключение такого контракта считают чем-то оскорбительным, проявлением недоверия к партнеру.

На самом деле, никто заранее не знает, будет ли семейная жизнь счастливой или же дойдет до развода. Так, брачный договор поможет избежать споров и обращения в суд в случае расторжения брака.

"Начнем с того, что действительно для менталитета стран бывшего Советского Союза, брачный договор является каким-то оскорбительным действием. Однако, с юридической точки зрения договор есть договор, где две стороны решают, что будет происходить в последствии семейной жизни. Он не популярен у нас, однако уже много людей готовы на это пойти. Супруги на старте договариваются о том, как будет проходить раздел имущества, с кем, если будет развод, останутся дети. Это делается для того, чтобы при разводе не спорить, не ругаться и не обращаться в суд", — отметил юрист.

Брачный контракт поможет не только избежать споров при разделе имущества, но и определит какие обязанности супруги будут выполнять в браке, и как будет распределяться семейный бюджет.

"На Западе они даже семейный бюджет определяют в договоре, где оговаривается кто сколько вносит в общий бюджет, а сколько оставляет лично себе. Все, вступая в брак думают, что муж и жена — это родственники. На самом деле они просто партнеры по семейной жизни. Не все расходятся мирно, и начинаются ссоры, поливание друг друга грязью, что сказывается и на детях, а брачный контракт поможет этого избежать", — резюмировал собеседник программы "Утро на Sputnik'e".