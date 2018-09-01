Кантражи: смогут ли мигранты, вернувшиеся из-за границы получать пенсию в РМ

Что будет с пенсионной системой в Молдове, если мигранты начнут возвращаться домой, рассказал социолог Василий Кантаржи.

Депопуляция является одной из самых острых проблем в Молдове. Уже сейчас существуют опасения, что, если демографическая ситуация в Молдове не изменится, то в ближайшем будущем взносов работающих граждан не будет хватать для выплаты пенсий.

Ситуация может обостриться, если мигранты, уехавшие когда-то работать за рубеж, по достижению пенсионного возраста начнут возвращаться в Молдову. Это может привести к кражу пенсионной системы в республике, считает социолог Василий Кантаржи.

"Я рискну сказать, что на перспективу, при возвращении одной или нескольких сотен тысяч наших мигрантов, которые по каким-то причинам не смогли обеспечить себе пенсию той страны, в которой они в последнее время работали, это может привести к краху пенсионной системы и стать колоссальным риском для Республики Молдова", — отметил собеседник в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

Эксперт также рассказал о том, на что могут рассчитывать молдавские граждане, вернувшиеся в страну после долгого пребывания за границей.

"Это довольно критическая проблема. Это будет существенная нагрузка на пенсионную систему. Даже в нынешнем виде она не сможет помочь мигрантам, так как, отчислений в пенсионный фонд и так не хватает. Мигрант сможет претендовать лишь на минимальную социальную пенсию, которая очень далека от уровня прожиточного минимума", — резюмировал социолог.