Бырка: один из тысячи заболевших корью, как правило, умирает

Чем опасна корь, и каковы шансы, что болезнь приведет к летальному исходу в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказала главврач детской инфекционной больницы Людмила Бырка.

Вспышка кори настигла Молдову, число заболеваний постоянно растет. По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в августе эпидемическая ситуация ухудшилась из-за случаев кори среди детей, отдыхающих в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района.

Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который был на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе детей, отдыхающих в лагере.

Главная опасность кори заключается в том, что болезнь может привести к летальному исходу, а в более благоприятных случаях все равно повлечет за собой серьезные последствия, утверждает главврач детской инфекционной больницы Людмила Бырка.

"Для ребенка это очень опасное заболевание, во-первых, потому что может привести к смерти. По статистике, один из тысячи заболевших умирает. Кроме того, болезнь может привести ко многим осложнения и к отдаленным последствиям, если ребёнок выживает. Последствия могут быть вызваны самим вирусом кори, такие как вирусная двусторонняя пневмония, которая протекает очень тяжело с самого первого дня заболевания. Кроме этого, вирусный коревой энцефалит, от него дети часто умирают, а если выживают, то последствия могут быть в виде снижения или исчезновения слуха, или зрения, отставание в умственном развитии, судорожный синдром, что является очень серьезными последствиями. Это все может привести к инвалидности", — отметила врач в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

Собеседница также отметила, что на третий-четвертый день заболевания могут возникнуть осложнения, вызванные не самим вирусом кори, а другими бактериями, ей сопутствующими, такие как бактериальная пневмония, сепсис, и другие.