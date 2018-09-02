Коуч: чтобы удачно выйти замуж нужно следовать этим правилам

Мужчины и женщины не используют даже половины тех способностей, которые у них есть, считает женский тренер Тамара Ра. Эксперт утверждает, что можно быть гораздо более здоровыми, энергичными, красивыми и гораздо более богатыми, чем сейчас.

"Если вы хотите быть с совершенным мужчиной, который будет вас боготворить, нужно сначала стать совершенной женщиной. Знаете, что самое интересное? Это несложно, если очень захотеть. Здоровье кроется в молодости и в нем секрет вечной молодости", —рассказала Тамара Ра в эфире радио Sputnik Казахстан.

По словам женского тренера, залог успеха — это здоровье, красота, чувственность и сексуальность, а роскошная свадьба — результат труда женщины, которая всегда осознает свои сильные стороны и умеет их использовать.