Ченушэ: несколько чашек кофе в день можно пить даже "сердечникам"

О вреде и пользе кофе возникает немало споров как среди врачей, так и среди обычных людей. Наверное, каждый пациент кардиолога задавал ему вопрос о том, можно ли при сердечно-сосудистых заболеваниях пить кофе.

Кто-то полностью отказывается от этого напитка, будучи полностью уверенным в его плохом воздействии на организм, кто-то употребляет его только без кофеина.

Тем временем, мифы о вреде кофе для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями развеял врач-кардиолог Октавиан Ченушэ в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

"На самом деле определенного плохого действия при, так называемом, хроническом употреблении кофе, то есть 2-3 чашечки кофе в день нет, и это не влечет за собой никаких последствий. Не факт, что у этого человека появятся какие-то сердечно-сосудистые заболевания, или усугубятся те, что уже есть", — отметил врач.

Однако, резко увеличивать дозу потребляемого напитка тоже не стоит, утверждает Октавиан Ченушэ.

"Если вы пили кофе, и оно никак не влияло на ваше самочувствие, вы продолжаете его пить так, как и прежде. А если, вы поехали к примеру в Италию или Испанию и решили, как местные пить по 10-12 чашек эспрессо в день, то делать этого не нужно. Минимальное, что вы почувствуете это увеличение сердечного ритма, так называемая тахикардия, что по ощущениям довольно неприятно. Второе, это может привести к нежелательному увеличению давления, но опять же, я говорю о каких-то 10-12 чашек. В основном все поступают разумно, и не пьют такие порции", — подчеркнул врач.

Собеседник также отметил, что по статистике, частота сердечно-сосудистых заболеваний в странах с разными показателями потребления кофе, не отличается.

"Я думаю, что основные потребители кофе — это Италия, Испания, Бразилия, Аргентина и т.д. И частота сердечно-сосудистых заболеваний в этих странах никак не отличается от тех стран, в которых практически не употребляют кофе. То есть, никаких негативных последствий от длительного употребления кофе не возникает", — резюмировал кардиолог.