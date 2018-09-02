Психолог: может ли ребенок спасти брак

Часто, пары, доходящие до кризиса в отношениях, приходят к мысли, что, родив ребенка их отношения наладятся. Таким образом, ребенок становится своего рода спасательным кругом для семьи.

На самом деле, ребенок не в состоянии спасти брак, считает психолог Елена Бычева. Ребенок лишь оттягивает момент, когда супруги снова столкнуться с проблемами в отношениях. Об этом она рассказала в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

"Этим очень легко манипулировать. Например, чувством долга у мужчины, женщина говорит ему, что он должен, потому что у него ребенок. И, мне кажется, это не всегда честно по отношению к детям. Когда семья находится на грани кризиса и появляется ребенок в семье, он оттягивает на себя часть напряжения. То, что должны были бы решать взрослые, перетягивает на себя ребенок", — отметила собеседница.

По ее словам, супругам нужно решать свой личный конфликт, а не пытаться заменить одни проблемы другими.

"Получается, супруги не решают собственный конфликт, а начинают заниматься делами ребенка. И, когда дети вырастают, они могут обнаружить, что совершенно чужие друг другу люди, они ведь и не разговорили толком друг с другом", — подчеркнула психолог.