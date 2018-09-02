Вика Ермолинская: хочу быть балериной, как Майя Плисецкая

Вика Ермолинская родилась в Италии в семье нашей соотечественницы. Мама, будучи уроженкой Молдовы, часто приезжает на родину, чтобы навестить родных и близких. Во время очередной такой поездки в родные края они посетили и радиостудию Sputnik Молдова, где рассказали о своей жизни вдали от Молдовы.

В программе "Утро на Sputnik'e" шестилетняя Вика рассказала о своей самой заветной мечте — стать балериной, как Майя Плисецкая.

"Я, после танцев, конечно, устаю, но потом я рада, что прошла очередной урок танцев. Я надеюсь, что я тоже научусь, как настоящая балерина Майя Плисецкая делать прыжок "гранд жете"", — сказала шестилетняя Вика

Девочка также отметила, что быть балериной, — это очень тяжелый труд.

"Я думаю, что Плисецкая была права, когда говорила, что это очень тяжелый труд. Когда я впервые пришла на танцы, я совсем не знала как танцевать, ведь это был мой первый урок. И так я дошла до моего первого спектакля, который был очень важен", — сказала юная собеседница.

На вопрос кем она хочет стать в будущем, девочка ответила, что, конечно же, балериной.

"Я хочу стать как Плисецкая, но не знаю если у меня это получится. Конечно, если я буду очень хорошо заниматься, то я это смогу", — уверила Вика.

О том, что рассказала нам мама девочки Вики, вы сможете прослушать на нашем сайте>>>