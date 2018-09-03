Политолог: почему мигранты массово устремились в Испанию

Эксперт Павел Святенков рассказал о том, почему беженцы и мигранты все чаще выбирают испанский берег в качестве новой родины.

Все больше мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока штурмуют берега Испании, где их достаточно благосклонно принимают. Почему мигранты и беженцы облюбовали испанский берег в качестве новой родины? На этот вопрос в эфире радио Sputnik отвечает политолог Павел Святенков.

"По Европе идет антимигрантская волна, и большинство европейских правительств либо антимигрантские, либо находятся под давлением по этому вопросу. А Испания представляет собой очень любопытное исключение: если в соседней Италии правительство отказывается принимать мигрантов, то в Испании недавно произошел парламентский переворот — свергли правительство Рахоя, и к власти пришли левые. При этом в парламенте они в меньшинстве", — сказал Святенков.

Испания действительно уникальна сейчас в своей миграционной политике, утверждает эксперт.

"Испания сейчас — это благоприятный объект для миграций из арабских стран или из Африки. Крайне левое правительство открыто пригласило мигрантов. Такое правительство — единственное на всю Европу сейчас. Все правительства Европы сейчас, кроме германского и французского, относятся к мигрантам с подозрением, а британское относится хорошо к мигрантам из стран бывшей Британской империи", — объяснил политолог.