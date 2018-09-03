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Антон Шабанов
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Шабанов: опасно, когда страны продаются за копейки

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Независимый экономический эксперт Антон Шабанов размышляет о том, в чем может состоять опасность продажи государствами своего гражданства.

Professional Wealth Management — приложение к изданию Financial Times — опубликовало новый рейтинг стран, которые предоставляют гражданство в обмен на инвестиции.

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Число стран, предоставляющих такую "услугу" в прошлом году увеличилось. Однако по-прежнему лидером индекса остается Доминика.

Молдова, скорее всего, появится уже в следующем рейтинге, так как соответствующий закон был принят совсем недавно — всего месяц назад.

Согласно принятому парламентом Регламенту о получении гражданства Молдовы путем инвестиций, состоятельные иностранцы могут получить молдавский паспорт по упрощенной процедуре, если сделают существенный вклад в Фонд национального развития страны. Минимальный взнос по долгосрочному развитию составляет 100 тысяч евро, а минимальный размер инвестиций хотя бы в одну из областей стратегического развития Республики Молдова, должен составлять 250 тысяч евро.

По словам независимого экономического эксперта и автора проекта All economics Антона Шабанова, как правило продают свое гражданство страны с непростой экономической ситуацией. Задача — поправить свое финансовое положение.

"Там уже выбирать не приходится, там живешь по принципу "копейка рубль бережет". И если эта копейка приходит в казну государства любыми путями в обмен на что угодно — это уже прекрасно и хорошо", — отметил экономист в эфире радио Sputnik.

В списке стран, предоставляющих гражданство в обмен на инвестиции, есть и экономически развитые. Их "золотой паспорт" уже не так просто получить. Как отметил эксперт, дешево купить гражданство таких государств не получится.

"Развитым странам важно не просто привлечь какие-то деньги, у них все хорошо, они твердо стоят на ногах. Но если ты готов принести к ним большие деньги, если ты готов показать, что они честно заработаны, что это не деньги на крови, на оружии, на терактах, тогда тебе будут рады. Если это какие-то странные деньги, а тебе просто надо гражданство, извините, так просто эти страны продаваться не готовы", — резюмировал эксперт. 

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Теги:
список стран, гражданство в обмен на инвестиции, рейтинг, Антон Шабанов


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