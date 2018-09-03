Генетик: рождение детей-мутантов стало мировой проблемой

Первым забил тревогу в связи с участившимися случаями появления на свет детей с наследственными заболеваниями президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По его словам, каждый пятый ребенок до пяти лет является низкорослым, 25% детей страдают малокровием, один из десяти детей — недостаточным весом.

"Ежегодно в стране регистрируются 1300-1400 детей-инвалидов, из которых 55-60 процентов родились в результате браков между близкими родственниками", — утверждает президент Таджикистана.

Как отметил основатель и директор по развитию компании Genotek Артем Елмуратов, близкородственные браки характерны не только для стран Центральной Азии. Это общемировая проблема, что подтверждается растущей статистикой рождения детей с различными отклонениями.

"Проблема наследственных заболеваний очень актуальна, потому что является одной из основных причин инвалидности. У близких родственников вероятность того, что у них совпадут мутации по определенным наследственным заболеваниям выше", — отметил собеседник Sputnik Таджикистан.

В принципе, любой здоровый человек может родить больного ребенка с наследственными патологиями. Это происходит при совпадении определенных мутаций у обоих родителей. Вероятность того, что они совпадут, у родственников значительно выше.

"Это не значит, что у людей, которые являются друг другу родственниками, всегда будут рождаться больные дети, но вероятность повышается. Нельзя сказать, что, начиная с какой-то степени родства, однозначно будет высокий риск, а в другой степени родства он ниже. Интуитивно понятно, что если это двоюродные или троюродные братья и сестры, то риски намного выше. Но чем люди более далеки как родственники, тем у них меньше шансов, что их мутации совпадут. Хотя это может произойти и не у родственных друг другу людей", — сказал Елмуратов.

Сегодня в мире насчитывается более шести тысяч заболеваний, связанных с мутациями. И хотя эти заболевания достаточно редки, суммарно ими страдает большое количество людей, рожденных в результате близкородственных связей.