Аналитик: Румыния, Болгария и страны Балтии – жертвы депопуляции

Эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Галиев рассказал о нарастающем оттоке трудоспособного населения из стран Восточной Европы.

Постоянный отток трудоспособного население, той его части, от которой зависит будущее страны, стал постоянной приметой и атрибутом младоевропейских стран — Болгарии, Румынии, Литвы, Латвии, Эстонии и отчасти Польши — такое мнение высказал аналитик РИСИ Сергей Галиев.

"Вхождение стран Восточной Европы в Евросоюз во многом спровоцировало ухудшение там экономической ситуации и углубило процессы деиндустриализации. Снижение демографических показателей в свою очередь стало приводить к краху социальные системы обеспечения населения", — сказал аналитик.

Эксперт утверждает, что данная проблема вызывает не просто экономическую деградацию стран Восточной Европы. Проблема глубже — отток этой категории населения формирует политические проблемы и портит отношения с соседними государствами.

"Приходится постоянно урезать социальные расходы, а это означает деградацию пенсионной, образовательной и медицинской систем. Режимы стран Восточной Европы и младоевропейцев становятся политически менее устойчивыми. Население проявляет недовольство из-за ухудшения социального обеспечения", — отметил эксперт.