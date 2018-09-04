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Сергей Манастырлы
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Политолог: молдавской диаспоры не существует

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Аналитик Сергей Манастырлы рассказал о том, являются ли сотни тысяч молдавских трудовых мигрантов реальной общностью и политической силой.

"За нами диаспора" — перед выборами подобного рода громкие заявления часто делают молдавские политические партии, причем партии порой разного геополитического и идеологического вектора.

Данный лозунг не более, чем фикция и предвыборный трюк —такой точки зрения придерживается политолог Сергей Манастырлы, о чем он заявил в радиостудии Sputnik Молдова.

"Мне как-то забавно слышать, когда сообщество наших трудовых мигрантов за рубежом называют диаспорой. Поскольку диаспора, в моем понимании, означает, что эти люди организованы, их много, они заинтересованы во взаимодействии с Родиной, помогают соотечественникам. Так поступает армянская диаспора и диаспоры из многих стран", — сказал Манастырлы.

Вместе с тем, эксперт уверен, что если какая-либо политическая сила сумеет по-настоящему мобилизовать трудовых мигрантов и сделать их политически активными, то это, несомненно, будет новым явлением в молдавской политике.

"Наши мигранты с родиной, с ее политическим аспектом, практически не взаимодействуют. О них вспоминают перед выборами и пытаются их использовать. У Молдовы нет диаспоры. У нас есть сотни тысяч дезорганизованных граждан за рубежом, которые пытаются построить свою жизнь там. Та политическая партия, которая возьмет себе за цель организовать этих мигрантов, получит шанс на успех. Поскольку это огромный, незадействованный в политическом плане, человеческий ресурс", — резюмировал политолог.

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Теги:
молдавская диаспора, диаспора, мигранты, Сергей Манастырлы, Молдова


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